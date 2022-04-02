Авария произошла на белорусской трассе М10
Авария с участием техники российских оккупантов произошла на белорусской трассе М10 между Гомелем и Калинковичами. На видео виден перевернутый УАЗ, похоже, оккупантов.
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Также на кадрах виден разбитый голубой Mercedes-Benz Sprinter. У автомобиля, вероятно, принадлежащего гражданским, разбита вся передняя часть.
Смотрите видео с места аварии
Россияне ездят пьяными
Сообщается, что в последние дни на территории Беларуси продолжается активное перемещение российской техники.
Белорусские стражи порядка не контролируют состояние российских танков, БТРов, КамАЗов, а также водителей из России.
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Российская техника стоит на трассе без опознавательных огней и габаритов. Также россияне ездят в состоянии алкогольного опьянения.
В результате уже есть смертельные случаи.
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