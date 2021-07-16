Депутаты не успели проголосовать: военная "Валькирия" может потерять гражданство Украины

Россиянка по происхождению Юлия Толопа, которая защищала Украину на Востоке, может потерять украинское гражданство. Вместе с ней на улице рискуют остаться десятки других ветеранов, волонтеров, людей, которых преследует государство-агрессор.

Как заявил крымскотатарский журналист и заместитель директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, все из-за парламентариев, которые так и не приняли важный законопроект № 5630.

Важно Зеленский предоставил украинское гражданство спикеру "Правого сектора"

Муждабаев пожаловался, что нардепы 16 июля закрыли пятую сессию, не проголосовав за "маленькую" поправку к закону.

Теперь ветеранку войны с Россией Юлию Толопу лишат украинского гражданства, которое им дал, в том числе и президент Владимир Зеленский. А тем временем у Юли заблокировали все карты, и она, по сути, становится не защитницей Украины, а бомжем. Почему?

– возмутился журналист.

Эмоций не сдержала и сама защитница с позывным "Валькирия". На своей странице в фейсбуке Юлия написала: "А может сразу депортацию? Ну, чтобы добить уже!".

Почему военная может остаться без гражданства

Еще в 2019 году Владимир Зеленский начал подписывать указы о принятии в гражданство иностранных добровольцев, в том числе и из России. Де-юре защитники получили украинское гражданство, но де-факто им предоставили только временные удостоверения гражданина Украины.

Срок действия истекает уже в 2021 году. Поэтому, люди, которые рисковали своей жизнью и защищали территориальную целостность нашей страны, вынуждены жить без каких-либо прав и с заблокированными банковскими счетами. Исправить ситуацию могли бы парламентарии, если бы приняли законопроект № 5630.

Что известно о Юлии Толопе

Этот законопроект предусматривает упрощенную процедуру выхода из российского гражданства. Ранее инициативу поддержал профильный комитет ВРУ.

Россиянка Юлия Толопа приехала из России в Украину, когда ей было 19 лет. Во время Революции Достоинства она стала на сторону протестующих, а с началом войны на Востоке, девушка присоединилась в ряды "Айдара" и "Донбасс-Украина". Государственная миграционная служба трижды отказала ей в предоставлении гражданства.