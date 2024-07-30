10 минут – и готово: военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в Дие

Военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов можно получить без визитов в учреждения и бесконечных очередей. Теперь это можно сделать на портале Дия.

Документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Поэтому, как уверяют в министерстве, им можно пользоваться при любых обстоятельствах.

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Военно-учетный документ теперь можно получить на портале Дия

Отмечается, что такой документ можно использовать как при трудоустройстве, так и в случае прохождения проверки на блокпосте. На документе есть QR-код, по которому будут проверять действительность документа и информацию из реестра "Оберег", например о бронировании.

Документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о человеке,

– говорится в сообщении Минцифры.

Получить военно-учетный документ можно следующим образом:

авторизуйтесь на портале Дия с помощью КЭП;

выберите сервис Военно-учетный документ;

нажмите "Подать заявление";

подпишите заявление электронной подписью.

По данным ведомства, уже через 10 минут после этого документ появится в кабинете гражданина на портале Дия.

К слову, 17 июля в Дие запустили электронное бронирование от мобилизации. Сервисом могут воспользоваться руководители компаний, которые критически важны для экономики Украины или работают на нужды Сил обороны.