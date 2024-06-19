В Минобороны рассказали, сколько людей получили военно-учетный документ через Резерв+

В приложении Резерв+ от 18 июня появилась возможность сгенерировать военно-учетный документ. Новой функцией уже воспользовалась треть всех пользователей приложения.

По словам заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, цифровизация значительно сокращает время получения документов, экономя время и средства граждан и государства. Она также призвала граждан воспользоваться сервисом для обновления своих данных.

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Сколько людей получили военно-учетный документ в Резерв+

В Минобороны рассказали, что около 500 000 граждан Украины воспользовались сервисом Резерв+ для онлайн-генерации военных учетных документов, что составляет примерно треть всех пользователей приложения, которые обновили свои данные.

Чтобы получить документ в ТЦК, гражданам нужно до 5 рабочих дней. Через Резерв+ эта услуга занимает несколько минут. Цифровизация экономит время и средства наших граждан и государства,

– отметила Черногоренко.

Она также призвала украинцев загрузить приложение Резерв+ для обновления своих данных и пользования удобным электронным военно-учетным документом.

К слову, у украинцев появилась возможность исправить свои данные в Резерв+. Впрочем, только, если статус военнослужащего не отображался в реестре "Оберег" или если данные не найдены.