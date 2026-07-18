Как сообщают Воздушные Силы ВС Украины, для атаки оккупанты использовали баллистические, противокорабельные и управляемые авиационные ракеты, а также десятки дронов различных типов. В целом украинская ПВО смогла сбить или подавить большинство воздушных целей.

Как отработала ПВО?

По данным военных, с 18:00 17 июля противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, две противокорабельные ракеты "Оникс" из ТОТ АР Крым, три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 также из воздушного пространства и 90 ударных БПЛА типа. Среди других целей были "Гербера", "Италмас", боражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также из ТОТ Донецк и Гвардейское на территории АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 69 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БПЛА в 19 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 5 точках. Атака продолжалась, в воздушном пространстве еще оставались несколько вражеских БПЛА. В воздушных силах добавили, что основным направлением российского удара стала Одесская область.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА. Соблюдайте правила безопасности,

– подчеркнули защитники неба.



Как отработала ПВО / Фото ПС ВСУ

Напомним, вечером 17 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. На борту находилось 17 членов экипажа, четыре человека пострадали, однако после оказания медицинской помощи госпитализация им не понадобилась.

Кроме того, российские беспилотники четырежды в сутки атаковали гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре. Пострадавших нет, однако в ВПП заявили, что это уже седьмой случай повреждения их объектов в Украине за последние три месяца и отметил рост атак на гуманитарную инфраструктуру.