Военное командование не называло никаких цифр - Залужный о необходимом количестве военных
Валерий Залуужный объяснил, называло ли военное командование конкретные цифры, сколько военных нужно Украине. По его словам, ответ однозначен.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в эфире телемарафона прокомментировал то, что военное командование якобы пригласило мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. Он подчеркнул, что никакого запроса на конкретные цифры не было.
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Военное командование продолжает выполнять свою функцию
По словам Залужного, военное руководство продолжает защищать государство и формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Он подчеркнул, что это происходит постоянно и исключительно в полномочиях.
Мы эту цифру сформировали. В нее учтено покрытие текущего некомплекта, возникшего формирования новых частей и с учетом наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года,
– сказал он.
В то же время, по его словам, озвучивать, какая часть общей цифры рассчитана на покрытие той или иной части, нельзя, это государственная тайна.
Залужный высказался о законопроекте по мобилизации
- Валерий Залужный 26 декабря отреагировал на внесение в Раду проекта закона о мобилизации. Документ вызвал большой резонанс в обществе. Он подчеркнул, что Генштаб не подал никаких документов в Кабинет Министров, ведь это невозможно.
- По его словам, это не вписывается в функционал военного руководства.
- В то же время, он рассказал, что Вооруженные Силы работали с Министерством обороны Украины. В рабочую группу входили, в частности, и представители ВСУ.