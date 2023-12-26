Военное командование не называло никаких цифр - Залужный о необходимом количестве военных

Валерий Залуужный объяснил, называло ли военное командование конкретные цифры, сколько военных нужно Украине. По его словам, ответ однозначен.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в эфире телемарафона прокомментировал то, что военное командование якобы пригласило мобилизацию 400 – 500 тысяч военных. Он подчеркнул, что никакого запроса на конкретные цифры не было.

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Военное командование продолжает выполнять свою функцию

По словам Залужного, военное руководство продолжает защищать государство и формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Он подчеркнул, что это происходит постоянно и исключительно в полномочиях.

Мы эту цифру сформировали. В нее учтено покрытие текущего некомплекта, возникшего формирования новых частей и с учетом наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года,

– сказал он.

В то же время, по его словам, озвучивать, какая часть общей цифры рассчитана на покрытие той или иной части, нельзя, это государственная тайна.

Залужный высказался о законопроекте по мобилизации