Военное командование России досрочно выпускает курсантов и бросает их в бои в Украине

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на конец суток 15 марта. Среди прочего там идет речь и о попытках России найти резервы.

На 20 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам те настолько истощились, что начали запускать в бой курсантов. Причем даже выпускают их с учебных заведений досрочно.

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Генштаб СЗУ: Россия пытается слепить новые БТРг

Как отметили в сводке за 15 марта представители Генштаба ВСУ, враг пытается усилить свои военные группировки в Украине. Как именно?

Во-первых, формирует новые БТРг (батальонные тактические группы) из подразделений, понесших потери в первые 10 суток войны. Проще говоря – из остатков недобитых нашими формирований.

недобитых нашими формирований. Во-вторых, отправляет иностранных наемников .

. В-третьих, досрочно выпускает из военных учебных заведений курсантов и привлекает их к боевым действиям.

В итоге: наступательная операция России против Украины продолжается. Но не произошло ни разгрома группировок ВСУ, ни выхода россиян на административные границы Донецкой и Луганской областей. Под Николаевом врага тоже остановили.

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