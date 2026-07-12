Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Что известно о продлении военного положения?

Срок продления также составит 90 дней. Он будет действовать со 2 августа по 31 октября. Решение о продлении военного положения депутаты примут на пленарном заседании 14–15 июля.

Это уже 20-й раз, когда нынешний созыв голосует по этим вопросам,

– подчеркнул Железняк.

Напомним, что в последний раз подобный процесс проходил 28 апреля. Тогда во время заседания в Раде депутаты большинством голосов поддержали продление военного положения и мобилизации. Против проголосовали лишь Алексей Гончаренко и Анна Скороход.

Также народные депутаты высказали основные предложения по затронутым вопросам. Роман Костенко призвал пригласить президента Владимира Зеленского в парламент для обсуждения стратегии завершения войны.

Михаил Цимбалюк подчеркнул необходимость повысить денежное обеспечение военных, а Юрий Павленко призвал увеличить финансирование сектора безопасности и обороны. Ирина Фриз заявила, что мобилизация должна основываться на мотивации, а не на принуждении.

Стоит помнить, что военное положение вводится для защиты государственного суверенитета, территориальной целостности и отражения вооруженной агрессии. Это особый правовой режим, который позволяет государству быстро мобилизовать все ресурсы, передать полномочия военному командованию и ввести меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности