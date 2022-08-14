Когда продолжат военное положение и мобилизацию в Украине: эксперты разъяснили нюансы

Общая мобилизация в Украине пока действует до 23 августа. И, к сожалению, говорить об окончании войны пока еще рано, поэтому мобилизацию вполне могут продолжить и дальше. Впрочем, эксперты уверены, что есть и другие варианты.

Сайт 24 канала рассказывает, каких заявлений ждать от правительства и от чего зависит, будет продолжена мобилизация или нет.

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Всё зависит от обстановки на фронте

На Востоке и Юге Украины до сих пор идут тяжелые бои, оккупанты пытаются захватывать города и села и истребляют все на своем пути. По официальным данным Министерства обороны сейчас Украину защищают более 700 тысяч воинов, но если ситуация обострится, этого будет недостаточно.

Виолетта Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy, подчеркнула, что прогнозировать расширение мобилизации трудно, учитывая, насколько быстро и непредсказуемо развиваются события на передовой.

12 августа Президент Владимир Зеленский попросил Верховную Раду продлить военное положение и мобилизацию в Украине на 90 суток (с 23 августа) – до 21 ноября.

Верховная Рада может принять соответствующее решение в ближайшие дни, ведь согласно прогнозам, ведь война может продолжаться до конца 2022 года.

Если до 23 августа активная фаза боевых действий не завершится, после 23 августа будет актуальна пролонгация общей мобилизации,

– добавила Монастырская.

Военное положение и мобилизацию могут продлить / Коллаж 24 канала

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Николай Волковский, президент "Первого международного фонда развития Украины", и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, убеждены, что пока рано говорить о том, что будет после 23 августа.

Если Украина продолжит освобождать свои территории, увеличенное количество военных станет необходимостью. Таким образом, продолжение мобилизации является возможным сценарием. Но представьте, что российские войска удастся вытеснить на грани 23 февраля 2022 до конца августа? В таком случае продления мобилизации не будет,

– предположили эксперты.

Вопрос о мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте / Getty Images

Катерина Анищенко, адвокат юридической компании "Riyako&Partners", подчеркнула, что вопрос о продлении мобилизации является риторическим, однако, она предположила, что военное положение и мобилизацию продолжат, ведь защитникам, которые сейчас на передовой, потребуется отдых и рот, а об окончании войны пока говорить рано.

Именно поэтому будет существовать необходимость в формировании новых военных подразделений, определенных резервов, поэтому отдельные военнообязанные еще могут быть призваны на службу в связи с мобилизацией,

– заметила Анищенко.

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