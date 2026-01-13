Комитет Рады по нацбезопасности поддержал продление военного положения и мобилизации

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности поддержал очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации. Речь идет о еще одном сроке на 90 суток.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

На каком этапе продление военного положения?

Как сообщил нардеп, комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные на рассмотрение парламента указы о продлении военного положения и мобилизации. Речь идет о документах №14367 и №14366.

За каждое из решений проголосовали 17 и 15 членов комитета соответственно и единогласно.

Продление предусмотрено еще на 90 суток. Действующие указы действуют до 5 утра 3 февраля 2026 года. В случае утверждения новых документов их действие продлят до 4 мая 2026 года.

Отмечается, что это будет уже 18-е голосование Рады по этим вопросам.

Далее утверждение на этой неделе (скорее всего 14 января) в зале Рады где надо 226+ голосов,

– пояснил Железняк.

Военное положение в Украине: последние новости