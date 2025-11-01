Юрист Александр Моргун рассказал, законно ли продлевать режим военного положения более трех раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Факты ICTV".

Смотрите также Бронирование от мобилизации в ноябре: с какими профессиями не призовут на службу

Что известно о введении военного положения в Украине?

Верховная Рада 21 октября приняла закон 21 октября №14128, которым в 17 раз продлила действие военного положения на всей территории страны. "За" проголосовали 317 народных депутатов, один высказался "против", еще один воздержался. Согласно принятому документу, военное положение продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней – до 3 февраля 2026 года.

В целом военное положение и мобилизация уже продлевались с:

24 февраля до 25 мая 2022 года;

25 мая до 23 августа 2022 года;

23 августа до 21 ноября 2022 года;

21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года до 19 февраля 2023 года;

19 февраля до 20 мая 2023 года;

20 мая до 18 августа 2023 года до 18 августа 2023 года;

18 августа до 16 ноября 2023 года до 16 ноября 2023 года;

16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года до 14 февраля 2024 года;

14 февраля до 13 мая 2024 года до 13 мая 2024 года;

13 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;

11 августа до 9 ноября 2024 года до 9 ноября 2024 года;

10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года до 7 февраля 2025 года;

8 февраля до 9 мая 2025 года;

9 мая до 7 августа 2025 года до 7 августа 2025 года;

7 августа до 5 ноября 2025 года;

5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года.

По словам юриста, в Законе Украины "О правовом режиме военного положения" нет никаких ограничений по срокам его введения. Военное положение может длиться столько, сколько существует угроза Украине. Заметим, что оно может действовать как на всей территории страны, так и в отдельных местностях.

До истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности Украине, ее территориальной целостности, президент Владимир Зеленский может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

Кого могут мобилизовать во время военного положения?