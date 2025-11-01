Юрист Олександр Моргун розповів, чи законно продовжувати режим воєнного стану понад три рази. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Факти ICTV".

Що відомо про запровадження воєнного стану в Україні?

Верховна Рада 21 жовтня ухвалила закон №14128, яким у 17 раз продовжила дію воєнного стану на всій території країни. "За" проголосували 317 народних депутатів, один висловився "проти", ще один утримався. Згідно з ухваленим документом, воєнний стан продовжено з 5 листопада 2025 року на 90 днів — до 3 лютого 2026 року.

Загалом воєнний стан і мобілізація вже подовжувались з:

24 лютого до 25 травня 2022 року;

25 травня до 23 серпня 2022 року;

23 серпня до 21 листопада 2022 року;

21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

19 лютого до 20 травня 2023 року;

20 травня до 18 серпня 2023 року;

18 серпня до 16 листопада 2023 року;

16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;

14 лютого до 13 травня 2024 року;

13 травня до 11 серпня 2024 року;

11 серпня до 9 листопада 2024 року;

10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року;

8 лютого до 9 травня 2025 року;

9 травня до 7 серпня 2025 року;

7 серпня до 5 листопада 2025 року;

5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026 року.

За словами юриста, в Законі України "Про правовий режим воєнного стану" немає жодних обмежень щодо строків його введення. Воєнний стан може тривати стільки, скільки існує загроза Україні. Зауважимо, що він може діяти як на всій території країни, так і в окремих місцевостях.

До закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки Україні, її територіальній цілісності, президент Володимир Зеленський може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях.

Кого можуть мобілізувати під час воєнного стану?