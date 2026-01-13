Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает 24 Канал.
На каком этапе продление военного положения?
Как сообщил нардеп, комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности поддержал внесенные на рассмотрение парламента указы о продлении военного положения и мобилизации. Речь идет о документах №14367 и №14366.
За каждое из решений проголосовали 17 и 15 членов комитета соответственно и единогласно.
Продление предусмотрено еще на 90 суток. Действующие указы действуют до 5 утра 3 февраля 2026 года. В случае утверждения новых документов их действие продлят до 4 мая 2026 года.
Отмечается, что это будет уже 18-е голосование Рады по этим вопросам.
Далее утверждение на этой неделе (скорее всего 14 января) в зале Рады где надо 226+ голосов,
– пояснил Железняк.
Военное положение в Украине: последние новости
12 января сообщалось, что Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца.
До этого ВРУ продлевала решение в октябре 2025 года.
Юристы объясняли, что закон не ограничивает количество таких продолжений. По их словам, военное положение может продолжаться пока существует угроза для Украины.