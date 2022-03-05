Военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку: развенчиваем очередной фейк

В сети распространяется информация о якобы аннулировании платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь. Не верьте этим вбросам, это очередной фейк.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание, что война с российскими оккупантами не освобождает украинцев от выплат, однако некоторые смягчения все же есть.

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Что нужно знать о платежах во время военного положения

Угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафов за несвоевременную оплату коммуналки или кредитов нет.

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются .

. Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.

до июня. Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации.

Кроме того, ранее Верховная Рада ослабила налоговый контроль во время войны. Налоговые отчеты и другие документы могут быть представлены в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

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