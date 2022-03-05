Военное положение не освобождает украинцев от платы за коммуналку: развенчиваем очередной фейк

5 марта 2022 , 19:39
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Источник:

Центр противодействия дезинформации при СНБО

В сети распространяется информация о якобы аннулировании платежей за коммунальные услуги, кредиты, мобильную связь. Не верьте этим вбросам, это очередной фейк.

Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание, что война с российскими оккупантами не освобождает украинцев от выплат, однако некоторые смягчения все же есть.

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Что нужно знать о платежах во время военного положения

Угрозы отключения от мобильной связи или начисления штрафов за несвоевременную оплату коммуналки или кредитов нет.

  • Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются .
  • Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.
  • Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату, чтобы ни один украинец не потерял доступ к важной информации.

Кроме того, ранее Верховная Рада ослабила налоговый контроль во время войны. Налоговые отчеты и другие документы могут быть представлены в течение 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

 

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Автор: Ігор Саджениця