"Лишняя информация": Путин предлагает не сообщать Совету Европы об отмене военного положения
В России предлагают "напрасно не беспокоить" генсеков ООН и Совета Европы и не сообщать им о нарушениях в стране прав человека. С такой инициативой выступил сам глава Кремля Владимир Путин.
Российский диктатор внес в госдуму законопроект, предусматривающий поправки к статьям законов о введении чрезвычайного положения и военного положения. Россия таким образом позволяет себе скрывать бесчинства, совершаемые в стране.
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Что предлагает Путин
Путин отказывается от взятого Россией ранее обязательства уведомлять международные организации, в частности ООН и Совет Европы, об отмене или введении военного и чрезвычайного положения.
Напомним, что в России военное положение было введено 20 октября 2022 года. И вот если Путину вдруг захочется его отменить, то об этом сообщать международным сообществам он не станет.
Более того, предложение Путина включает отступление России от Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Ранее она должна была сообщать генсеку Совета Европы об ограничении прав человека в случае введения военного или чрезвычайного положения. Теперь она этого не будет делать.
Окончательный разрыв
Свои поправки российский диктатор объясняет окончательным разрывом отношений с Советом Европы.
Мол, 16 марта Россия вышла из Совета Европы и соответственно в стране прекратила действовать ее Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
Поэтому Путин считает своим правом не сообщать "лишние подробности" генеральному секретарю Совета Европы.
Россия и Совет Европы
- На самом деле Россия из Совета Европы не ушла. Ее оттуда вымели метлой. Это произошло 16 марта 2022 года. Комитет министров Совета Европы единодушным решением прекратил членство России, которое длилось 26 лет.
- Россия, в свою очередь, понимая, что ее вот-вот выгонят, накануне подала генеральному секретарю письмо о своем выходе из организации.
- 28 февраля 2023 года Путин подписал закон о прекращении для России договоров, заключенных в рамках Совета Европы. Таким образом, "на болотах" прекратили действовать 21 международный договор. В частности, речь идет о Уставе Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции о предотвращении терроризма, Европейской хартии местного самоуправления, Социальной хартии.