"Лишняя информация": Путин предлагает не сообщать Совету Европы об отмене военного положения

В России предлагают "напрасно не беспокоить" генсеков ООН и Совета Европы и не сообщать им о нарушениях в стране прав человека. С такой инициативой выступил сам глава Кремля Владимир Путин.

Российский диктатор внес в госдуму законопроект, предусматривающий поправки к статьям законов о введении чрезвычайного положения и военного положения. Россия таким образом позволяет себе скрывать бесчинства, совершаемые в стране.

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Что предлагает Путин

Путин отказывается от взятого Россией ранее обязательства уведомлять международные организации, в частности ООН и Совет Европы, об отмене или введении военного и чрезвычайного положения.

Напомним, что в России военное положение было введено 20 октября 2022 года. И вот если Путину вдруг захочется его отменить, то об этом сообщать международным сообществам он не станет.

Более того, предложение Путина включает отступление России от Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Ранее она должна была сообщать генсеку Совета Европы об ограничении прав человека в случае введения военного или чрезвычайного положения. Теперь она этого не будет делать.

Окончательный разрыв

Свои поправки российский диктатор объясняет окончательным разрывом отношений с Советом Европы.

Мол, 16 марта Россия вышла из Совета Европы и соответственно в стране прекратила действовать ее Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

Поэтому Путин считает своим правом не сообщать "лишние подробности" генеральному секретарю Совета Европы.

Россия и Совет Европы