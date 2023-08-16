Увольнение с военной службы осенью 2023 года: кто имеет право и на каких основаниях

В Украине продлили военное положение до 15 ноября. После начала полномасштабного вторжения для защитников изменили сроки военной службы, а также основания для увольнения с нее.

На момент действия военного положения срочники, контрактники и мобилизованные должны оставаться на военной службе до его окончания, демобилизации или появления основания увольнения со службы. В июле президент Зеленский подписал законы, которыми расширил основания для увольнения с военной службы.

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Срок военной службы

Срочники и контрактники могут продлить службу по истечении ее срока. Так, на сегодня должны служить:

до 12 месяцев – лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;

до 18 месяцев – солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;

контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти – сержантами и старшинами;

от 24 до 60 месяцев – граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;

5 лет – для военнослужащих, которые окончили учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;

12 – 60 месяцев – другие граждане.

Основания для увольнения

В условиях военного положения военнослужащие могут уволиться по четырем основаниям:

По состоянию здоровья – на основании заключения ВВК. Такое лицо могут признать непригодным к военной службе и исключить из военного учета или признать непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Из-за достижения предельного возраста несения службы.

В связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.

По семейным обстоятельствам.

Увольнение по семейным обстоятельствам

Основание для увольнения по семейным обстоятельствам, которое действует для мобилизованных, не всегда действует для контрактников. Так, мобилизованные вправе покинуть службу в условиях:

если они – одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно;

по уходу за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;

по уходу за ребенком с инвалидностью;

по уходу за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;

для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;

в связи с наличием супруги, мужа, отца, матери с инвалидностью;

из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;

по уходу за признанным судом недееспособным лицом;

если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Контрактник в свою очередь не может уволиться со службы, если у него есть жена (супруг) с инвалидностью, один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы, на его попечении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Порядок увольнения со службы

Чтобы уволиться со службы нужно написать рапорт и с рядом документов передать его командиру. В зависимости от обстоятельств увольнения следует предоставить, в частности, свидетельства о рождении детей, удостоверения многодетной семьи, медицинские справки о состоянии здоровья больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе, решение суда о признании судом недееспособным и назначение опекуном военнослужащего, решение суда о лишении матери (отца) родительских прав, медицинские справки, подтверждающие беременность женщины-военнослужащего, или необходимость осуществления им ухода за ребенком до достижения соответствующего возраста согласно законодательству.