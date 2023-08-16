Увольнение с военной службы осенью 2023 года: кто имеет право и на каких основаниях

16 августа 2023, 15:29
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NV

В Украине продлили военное положение до 15 ноября. После начала полномасштабного вторжения для защитников изменили сроки военной службы, а также основания для увольнения с нее.

На момент действия военного положения срочники, контрактники и мобилизованные должны оставаться на военной службе до его окончания, демобилизации или появления основания увольнения со службы. В июле президент Зеленский подписал законы, которыми расширил основания для увольнения с военной службы.

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Срок военной службы

Срочники и контрактники могут продлить службу по истечении ее срока. Так, на сегодня должны служить:

  • до 12 месяцев – лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
  • до 18 месяцев – солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;
  • контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти – сержантами и старшинами;
  • от 24 до 60 месяцев – граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
  • 5 лет – для военнослужащих, которые окончили учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;
  • 12 – 60 месяцев – другие граждане.

Основания для увольнения

В условиях военного положения военнослужащие могут уволиться по четырем основаниям:

  • По состоянию здоровья – на основании заключения ВВК. Такое лицо могут признать непригодным к военной службе и исключить из военного учета или признать непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.
  • Из-за достижения предельного возраста несения службы.
  • В связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
  • По семейным обстоятельствам.

Увольнение по семейным обстоятельствам

Основание для увольнения по семейным обстоятельствам, которое действует для мобилизованных, не всегда действует для контрактников. Так, мобилизованные вправе покинуть службу в условиях:

  • если они – одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно;
  • по уходу за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;
  • по уходу за ребенком с инвалидностью;
  • по уходу за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;
  • для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;
  • в связи с наличием супруги, мужа, отца, матери с инвалидностью;
  • из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;
  • по уходу за признанным судом недееспособным лицом;
  • если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Контрактник в свою очередь не может уволиться со службы, если у него есть жена (супруг) с инвалидностью, один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы, на его попечении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Порядок увольнения со службы

Чтобы уволиться со службы нужно написать рапорт и с рядом документов передать его командиру. В зависимости от обстоятельств увольнения следует предоставить, в частности, свидетельства о рождении детей, удостоверения многодетной семьи, медицинские справки о состоянии здоровья больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе, решение суда о признании судом недееспособным и назначение опекуном военнослужащего, решение суда о лишении матери (отца) родительских прав, медицинские справки, подтверждающие беременность женщины-военнослужащего, или необходимость осуществления им ухода за ребенком до достижения соответствующего возраста согласно законодательству.

Автор: Анастасія Колеснікова