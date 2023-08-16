Увольнение с военной службы осенью 2023 года: кто имеет право и на каких основаниях
Источник:NV
В Украине продлили военное положение до 15 ноября. После начала полномасштабного вторжения для защитников изменили сроки военной службы, а также основания для увольнения с нее.
На момент действия военного положения срочники, контрактники и мобилизованные должны оставаться на военной службе до его окончания, демобилизации или появления основания увольнения со службы. В июле президент Зеленский подписал законы, которыми расширил основания для увольнения с военной службы.
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Срок военной службы
Срочники и контрактники могут продлить службу по истечении ее срока. Так, на сегодня должны служить:
- до 12 месяцев – лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
- до 18 месяцев – солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях;
- контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти – сержантами и старшинами;
- от 24 до 60 месяцев – граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
- 5 лет – для военнослужащих, которые окончили учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;
- 12 – 60 месяцев – другие граждане.
Основания для увольнения
В условиях военного положения военнослужащие могут уволиться по четырем основаниям:
- По состоянию здоровья – на основании заключения ВВК. Такое лицо могут признать непригодным к военной службе и исключить из военного учета или признать непригодным к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.
- Из-за достижения предельного возраста несения службы.
- В связи с вступлением в силу обвинительного приговора суда, предусматривающего наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания.
- По семейным обстоятельствам.
Увольнение по семейным обстоятельствам
Основание для увольнения по семейным обстоятельствам, которое действует для мобилизованных, не всегда действует для контрактников. Так, мобилизованные вправе покинуть службу в условиях:
- если они – одинокие родители, воспитывающие ребенка самостоятельно;
- по уходу за ребенком, больным тяжелыми болезнями, предусмотренными законом;
- по уходу за ребенком с инвалидностью;
- по уходу за отцом, матерью, женой, мужем с инвалидностью;
- для опеки над больными отцом, матерью, мужем, женой;
- в связи с наличием супруги, мужа, отца, матери с инвалидностью;
- из-за беременности и для отпуска по уходу за ребенком;
- по уходу за признанным судом недееспособным лицом;
- если их близкие родственники погибли или пропали без вести во время АТО, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Порядок увольнения со службы
Чтобы уволиться со службы нужно написать рапорт и с рядом документов передать его командиру. В зависимости от обстоятельств увольнения следует предоставить, в частности, свидетельства о рождении детей, удостоверения многодетной семьи, медицинские справки о состоянии здоровья больных членов семьи, нуждающихся в постоянном уходе, решение суда о признании судом недееспособным и назначение опекуном военнослужащего, решение суда о лишении матери (отца) родительских прав, медицинские справки, подтверждающие беременность женщины-военнослужащего, или необходимость осуществления им ухода за ребенком до достижения соответствующего возраста согласно законодательству.