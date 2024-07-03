Ветерана ВСУ и ветеринара Алексея Притулу обругал мужчина, который привел к нему на прием собаку

В Одессе мужчина обругал военного Алексея Притулу, который сейчас работает ветеринаром. Произошло это после того, как защитник показал, что не имеет ног.

Известно, что Алексей Притула в сентябре 2022 года во время наступления на Лиман получил тяжелое ранение и потерял обе ноги. Мужчина прошел реабилитацию, встал на протезы и вернулся к гражданской работе.

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Скандал в Одессе

Отмечается, что соответствующий инцидент произошел утром 3 июля. Во время приема ветеринар попросил мужчину развернуть его собаку к нему. Владелец сказал тому, чтобы Притула самостоятельно встал и посмотрел.

После того, как защитник обернулся и показал мужчине протезы, тот отреагировал агрессивно – обругал врача и просто ушел из кабинета.

Я прошу вас активно распространять это видео. Им можно будет иллюстрировать посты о подводных камнях на пути к возвращению ветеранов с инвалидностью к работе и обычной жизни,

– написал ветеран.

Мужчина в Одессе обругал военного и ветеринара: смотрите видео

Отметим, что недавно в конфликт с бывшим военным попал народный депутат Николай Тищенко. В Днепре его охрана задержала и избила бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Павлова. Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их. Сейчас Тищенко вручили подозрение и отправили под домашний арест.