На инцидент отреагировала его дочь Любовь. Она отметила, что эмоционально истощена.

Скандал в поезде: военного, возвращавшегося с фронта, выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"

"Бумеранга в жизни, пожалуй, никто не отменял. Никогда в жизни и никому я ничего плохого не желаю, осуждает Бог", – сказала Любовь.

На фронте с февраля

Девушка ждала, когда ее отец приедет с фронта. Отметила, что не была готова к резонансу из-за случая в поезде.

Я его не видела с начала войны, – сказала Любовь.

Что известно об инциденте в поезде с военным

Защитник Виктор Якименко ехал в отпуск в семью в Киев. Некоторые пассажиры начали жаловаться, что им неприятно пахнет. Украинцев возмутил инцидент. Они требовали на Укрзализныце наказать проводников, которые попросили военного ехать в тамбуре.

В Укрзализныце отреагировали на досадный случай. Рассказали, что конфликт произошел не с проводниками, а с пассажирами. Руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что компания посмотрела 5 часов видеозаписи из поездки военной. Он заверил, что работники "Укрзализныци" не выводили защитника в тамбур.

"Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре – несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса", – сказал Перцовский.



Военный с начала вторжения защищает страну / Фото с инстаграммы Любови Олиградской

По его словам, защитник отказывался рассказывать, из-за чего случился конфликт. Неизвестно, чем именно его упрекали пассажиры.

То, что он услышал, ранило его. Нам хватает раненых героев на поле боя, и каждый из нас точно должен вести себя так, чтобы наше поведение согревало и ободряло, а не оскорбляло,

– добавил руководитель пассажирского направления.

Обращение к пассажирам

Перцовский сообщил, что Укрзализныця с 14 ноября будет проводить тренинги психологической помощи для работников. Он подчеркнул – возможностью путешествовать мы обязаны именно военным.

"Если кто-то разнеженный едет со своим ноутбуком в нашем "Интерсити", пьет себе горячий кофе и ему вдруг мешает запахом военный напротив, то единственное, что может он себе позволить – это сомкнуть свою лепешку, закрыть ноутбук, тихо выйти на ближайшей остановке и идти дальше пешком", – сказал Перцовский.