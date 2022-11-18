На інцидент відреагувала його донька Любов. Вона зазначила, що емоційно виснажена.

До теми Скандал у поїзді: військового, який повертався з фронту, вигнали в тамбур через "поганий запах"

"Бумеранга в житті, мабуть, ніхто не скасовував. Ніколи в житті та нікому я нічого поганого не бажаю, засуджує Бог", – розповіла Любов.

На фронті з лютого

Дівчина чекала, коли її тато приїде з фронту. Зазначила, що не була готовою до резонансу через випадок у потязі.

Я його не бачила від початку війни, – сказала Любов.

Що відомо про інцидент у потязі з військовим

Захисник Віктор Якименко їхав у відпустку до родини у Київ. Деякі пасажири почали скаржитись, що їм неприємно пахне. Українців обурив інцидент. Вони вимагали в Укрзалізниці покарати провідників, які попросили військового їхати у тамбурі.

В Укрзалізниці відреагували на прикрий випадок. Розповіли, що конфлікт трапився не з провідниками, а з пасажирами. Керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що компанія переглянула 5 годин відеозапису з поїздки військового. Він запевнив, що працівники Укрзалізниці не виводили захисника у тамбур.

"Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі – кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу", – сказав Перцовський.



Військовий з початку вторгнення захищає країну / Фото з інстаграму Любові Оліградської

За його словами, захисник відмовлявся розповідати, через що трапився конфлікт. Невідомо, чим саме йому дорікали пасажири.

Те, що він почув, його ранило. Нам вистачає поранених героїв на полі бою, і кожен з нас точно має поводитись так, щоб наша поведінка зігрівала та підбадьорювала, а не ображала,

– додав керівник пасажирського напрямку.

Звернення до пасажирів

Перцовський повідомив, що Укрзалізниця з 14 листопада проводитиме тренінги з психологічної допомоги для працівників. Він наголосив – можливістю подорожувати ми завдячуємо саме військовим.

"Якщо хтось розніжений їде зі своїм ноутбуком у нашому "Інтерсіті", п'є собі гарячу каву і йому раптом заважає запахом військовий напроти, то єдине, що може він собі дозволити – то стулити свою пельку, закрити ноутбука, тихо вийти на найближчій зупинці і йти далі пішки", – сказав Перцовський.