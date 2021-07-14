Об этом изданию на условиях сохранения анонимности сообщили офицеры, ознакомленные с деталями предыдущего инцидента.

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Офицера отстраняли за пьянку на службе

Сослуживцы рассказали, что подстрелил ребенка 43-летний военный разведчик, полковник Александр Остапенко. Для него это не первый такой инцидент.

Остапенко еще при бывшем руководителе Главного управления разведки Бурбы отстраняли от службы, поскольку он на день военной разведки пьяный устроил стрельбу прямо на "острове",

– утверждают офицеры.

Однако добавляют, что при нынешнем руководстве ему все сошло с рук.

Собеседники издания также отметили, что полковника ранее спасло то, что никто не пострадал. Теперь дело вряд ли удастся замять. Однако тот факт, что Остапенко отпустили под домашний арест, они считают тревожным "звоночком".

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