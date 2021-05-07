На Ровенском военном полигоне продолжаются учения пехотинцев. Боевая машина пехоты, которая предназначена для транспортировки и прикрытия личного состава, проводила бой.

По словам ее командира, основная задача техники – попасть в цель. Подробнее – в сюжете журналистов.

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Во время учений уничтожают условного врага. Роль украинских военных – обойти, захватить и нанести удар. Обычно, в бою машины пехоты действуют совместно с танками.

По сценарию, сперва враг одержал победу, потом ему дали отпор. К отработкам привлекли не только БМП, но и танки.

Самое главное, это не бояться (ведь очень громко стреляет) и соблюдать правила техники безопасности,

– рассказал военнослужащий Максим.

Участие в учении принимает 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На ее счету многочисленные бои на фронте, в частности за Дебальцево.

Впрочем даже боевой опыт там подкрепляют постоянным отточкой мастерства в учениях. По словам военнослужащего Андрея, соответствующая система имитационного моделирования дает возможность командирам и руководителям наблюдать, как действуют их бойцы, чтобы потом провести анализ.

Основа боевого могущества – Сухопутные войска

Сейчас они берут на себя основной удар российского оккупанта на востоке страны.

Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что 90% всех частей, которые сейчас находятся на переднем краю являются механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые бригады.

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"Поэтому весь основной удар с 2014 года лежит на пехоте, бригадах", – подчеркнул Павлюк. Накануне пехотинцы отметили свой профессиональный праздник.

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Более сотни лучших армейцев отметили его на Ровенском полигоне. А оборонительные, наступательные, рейдовые операции, которые проводила украинская пехота на Востоке Украины, уже изучают в лучших военных учебных заведениях мира.