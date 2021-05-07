Привлекли БМП и танки: на Ровенщине продолжаются учения пехотинцев – видео
На Ровенском военном полигоне продолжаются учения пехотинцев. Боевая машина пехоты, которая предназначена для транспортировки и прикрытия личного состава, проводила бой.
Источник:24 канал
По словам ее командира, основная задача техники – попасть в цель. Подробнее – в сюжете журналистов.
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Во время учений уничтожают условного врага. Роль украинских военных – обойти, захватить и нанести удар. Обычно, в бою машины пехоты действуют совместно с танками.
По сценарию, сперва враг одержал победу, потом ему дали отпор. К отработкам привлекли не только БМП, но и танки.
Самое главное, это не бояться (ведь очень громко стреляет) и соблюдать правила техники безопасности,
– рассказал военнослужащий Максим.
Участие в учении принимает 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На ее счету многочисленные бои на фронте, в частности за Дебальцево.
Впрочем даже боевой опыт там подкрепляют постоянным отточкой мастерства в учениях. По словам военнослужащего Андрея, соответствующая система имитационного моделирования дает возможность командирам и руководителям наблюдать, как действуют их бойцы, чтобы потом провести анализ.
Основа боевого могущества – Сухопутные войска
Сейчас они берут на себя основной удар российского оккупанта на востоке страны.
Командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что 90% всех частей, которые сейчас находятся на переднем краю являются механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые бригады.
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"Поэтому весь основной удар с 2014 года лежит на пехоте, бригадах", – подчеркнул Павлюк. Накануне пехотинцы отметили свой профессиональный праздник.
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Более сотни лучших армейцев отметили его на Ровенском полигоне. А оборонительные, наступательные, рейдовые операции, которые проводила украинская пехота на Востоке Украины, уже изучают в лучших военных учебных заведениях мира.
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