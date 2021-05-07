На Рівненському військовому полігоні тривають навчання піхотинців. Бойова машина піхоти, яка призначена для транспортування та прикриття особового складу, проводила бій.

За словами її командира, основне завдання техніки – влучити в ціль. Детальніше – в сюжеті журналістів.

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Під час навчань знищують умовного ворога. Роль українських військових – обійти, захопити і завдати удар. Зазвичай, в бою машини піхоти діють спільно з танками.

За сценарієм, спершу ворог отримав перемогу, потім йому дали відсіч. До відпрацювань залучили не лише БМП, а й танки.

Найголовніше, це не боятись (адже дуже голосно стріляє) і дотримуватись правил техніки безпеки,

– розповів військовослужбовець Максим.

Участь у навчанні бере 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького. На її рахунку чисельні бої на фронті, зокрема за Дебальцеве.

Втім навіть бойовий досвід там підкріплюють постійним відточенням майстерності в навчаннях. За словами військовослужбовця Андрія, відповідна система імітаційного моделювання дає можливість командирам і керівникам спостерігати, як діють їхні бійці, щоб потім провести аналіз.

Основа бойової могутності – Сухопутні війська

Піхотинці – це основа бойової могутності Сухопутних військ. Наразі вони беруть на себе основний удар російського окупанта на Сході країни.

Командувач підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що 90% всіх частин, які зараз перебувають на передньому краю є механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові бригади.

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"Тому весь основний удар з 2014 року лежить на піхоті, бригадах", – наголосив Павлюк. Напередодні піхотинці відзначили своє професійне свято.

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Понад сотня найкращих армійців відзначили його на Рівненському полігоні. А оборонні, наступальні, рейдові операції, які проводила українська піхота на Сході України, вже вивчають у найкращих військових навчальних закладах світу.