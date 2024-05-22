Юрист сказал, где лучше всего обновить данные военнообязанному

В правительстве обещают, что функциональные возможности Резерв+ будут обновляться. Так, в будущем там можно будет ознакомиться со свободными вакансиями в армии и выбрать для себя военную специальность. Пока же это приложение является инструментом сбора информации о военнообязанных, но оно не может заменить официальный документ при проверке органами власти.

Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что в публичной информации, которую дают в комментариях спикеры Министерства обороны или спикеры Сил обороны, Резерв+ может служить подтверждением обновления данных на блокпосте либо же при остановке работниками ТЦК или работниками полиции. В то же время законом определена обязанность носить именно оригинал военно-учетного документа, а не приложение Резерв+.

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Закон обязывает всех обновить свои данные

Александр Золотухин отметил, что недавно в публичном комментарии один из спикеров Сухопутных сил указал, что люди, которые обновляли свои данные в декабре 2023 года, могут не обновлять свои данные еще раз.

Вместе с тем, закон обязывает абсолютно всех обновить свои данные в течение 60 дней, начиная с 18 мая. Нет исключений для тех, кто обновлял данные в ноябре или в феврале. В связи с количеством информации, которую подают различные представители Министерства обороны, возникает определенный информационный хаос, поскольку граждане не знают, кому верить,

– сказал юрист в вопросах армии.

По его мнению, стоит верить закону, поскольку если лицо и будет привлечено к ответственности, это произойдет согласно действующему законодательству.

Поэтому граждане Украины обязаны носить с собой оригинал военно-учетного документа, который может служить основанием и доказательством того, что лицо стоит на учете в соответствующем территориальном центре комплектования.

Стоит заметить, что правительство не обеспечило правильное правовое функционирование приложения Резерв+, а взамен выдал огромное постановление № 560, которая регулирует призыв по мобилизации. В этом постановлении функционирование приложения Резерв+ также не предусмотрено.

Неэффективное приложение

Военнообязанному гражданину стоит обновить свои данные в ЦПАУ или ТЦК, поскольку через приложение Резерв+ они могут в будущем потеряться.

Когда человек обновляет данные через ЦПАУ, он получает соответствующую выписку от регистратора и выписку из реестра "Оберег" с подписью или печатью соответствующего центра предоставления административных услуг. Когда человек посещает ТЦК, он получает или отметку в своем военно-учетном документе о том, что его данные сверены, или определенную выписку,

– подчеркнул Александр Золотухин.

В случае обновления данных через Резерв+ лицо не получает ничего, кроме кратковременного оповещения на экране своего мобильного телефона о том, что его данные обновлены. Доказать факт обновления позже становится сложно, поскольку никакое другое уведомление на электронную почту не приходит.

Поэтому эффективными являются ЦПАУ и ТЦК, но пока нет оснований отрицать то, что обновление данных через Резерв+ может служить в будущем для получения повестки,

– подытожил юрист.

Обновление данных