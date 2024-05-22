Юрист сказал, где лучше всего обновить данные военнообязанному
В правительстве обещают, что функциональные возможности Резерв+ будут обновляться. Так, в будущем там можно будет ознакомиться со свободными вакансиями в армии и выбрать для себя военную специальность. Пока же это приложение является инструментом сбора информации о военнообязанных, но оно не может заменить официальный документ при проверке органами власти.
Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что в публичной информации, которую дают в комментариях спикеры Министерства обороны или спикеры Сил обороны, Резерв+ может служить подтверждением обновления данных на блокпосте либо же при остановке работниками ТЦК или работниками полиции. В то же время законом определена обязанность носить именно оригинал военно-учетного документа, а не приложение Резерв+.
Смотрите также Приложение Резерв+ от Минобороны: как работает, кому надо обновить данные и будут ли повестки
Закон обязывает всех обновить свои данные
Александр Золотухин отметил, что недавно в публичном комментарии один из спикеров Сухопутных сил указал, что люди, которые обновляли свои данные в декабре 2023 года, могут не обновлять свои данные еще раз.
Вместе с тем, закон обязывает абсолютно всех обновить свои данные в течение 60 дней, начиная с 18 мая. Нет исключений для тех, кто обновлял данные в ноябре или в феврале. В связи с количеством информации, которую подают различные представители Министерства обороны, возникает определенный информационный хаос, поскольку граждане не знают, кому верить,
– сказал юрист в вопросах армии.
По его мнению, стоит верить закону, поскольку если лицо и будет привлечено к ответственности, это произойдет согласно действующему законодательству.
Поэтому граждане Украины обязаны носить с собой оригинал военно-учетного документа, который может служить основанием и доказательством того, что лицо стоит на учете в соответствующем территориальном центре комплектования.
Стоит заметить, что правительство не обеспечило правильное правовое функционирование приложения Резерв+, а взамен выдал огромное постановление № 560, которая регулирует призыв по мобилизации. В этом постановлении функционирование приложения Резерв+ также не предусмотрено.
Неэффективное приложение
Военнообязанному гражданину стоит обновить свои данные в ЦПАУ или ТЦК, поскольку через приложение Резерв+ они могут в будущем потеряться.
Когда человек обновляет данные через ЦПАУ, он получает соответствующую выписку от регистратора и выписку из реестра "Оберег" с подписью или печатью соответствующего центра предоставления административных услуг. Когда человек посещает ТЦК, он получает или отметку в своем военно-учетном документе о том, что его данные сверены, или определенную выписку,
– подчеркнул Александр Золотухин.
В случае обновления данных через Резерв+ лицо не получает ничего, кроме кратковременного оповещения на экране своего мобильного телефона о том, что его данные обновлены. Доказать факт обновления позже становится сложно, поскольку никакое другое уведомление на электронную почту не приходит.
Поэтому эффективными являются ЦПАУ и ТЦК, но пока нет оснований отрицать то, что обновление данных через Резерв+ может служить в будущем для получения повестки,
– подытожил юрист.
Обновление данных
- Если военнообязанный в течение 60 дней со вступления в силу закона о мобилизации 18 мая не придет в ТЦК для обновления данных, ему будут присылать повестку по почте. Так, оповещения начнут присылать с 18 июля 2024 года. Если и после этого призывник не появится в военкомате, дальше начнется процедура заочных штрафов, открытия исполнительного производства и взыскания с лица соответствующих средств или имущества.
- Также те, кто не успеет обновить данные в течение 60 дней, могут быть привлечены к административной ответственности. Минобороны отметило, что военнообязанные будут подпадать под действие статей 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Мужчины от 18 до 60 лет, которые стоят на воинском учете, при обновлении данных должны будут предоставить такую информацию: фамилия, имя, отчество и дата рождения; адрес проживания; номера телефонов; адреса электронной почты; место рождения и некоторые другие персональные данные.
- Мужчины, которых сняли с воинского учета, тоже должны обновлять свои данные, ведь они все еще военнообязанные.