На Харьковщине расследуют избиение мужчины военнослужащими ТЦК

В Харькове полиция начала уголовное производство после инцидента между сотрудниками ТЦК и 49-летним мужчиной, которому нанесли телесные повреждения во время конфликта. Руководство Харьковского ОТЦК осудило действия военнослужащего, который прибегнул к физическому насилию.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области. 9 мая в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 2 поступило сообщение, что в помещении ТЦК в Индустриальном районе незаконно удерживают 49-летнего мужчину.

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Полиция расследует избиение 49-летнего мужчины военными

По словам заявителя, его брату были нанесены телесные повреждения во время словесного конфликта с военнослужащими. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где он дал показания и написал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений сотрудниками ТЦК.

По данному факту следователи открыли уголовное производство за умышленное средней тяжести телесное повреждение. В то же время в социальных сетях было обнародовано видео, на котором говорится об избиении бывшего военнослужащего военными Немышлянского ТЦК.

Руководство Харьковского ОТЦК и СП сразу осудило действия военнослужащего, отметив, что конфликт начался по недоразумению. В связи с этим назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к ответственности.

Гражданам рекомендуется сообщать в правоохранительные органы в случае выявления правонарушений или конфликтов, а также обращаться на горячую линию Харьковского ОТЦК и СП по телефону 066 033 81 62.