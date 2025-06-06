Об этом он рассказал 24 Каналу, отметив, что его задачей является защита украинских детей. Других мужчин, которые работают сейчас в школах, он не осуждает.

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Военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ отметил, что он фактически сбежал из школы на войну. На это у него была важная причина – начало полномасштабного вторжения, когда утром 24 февраля Украину начали атаковать ракеты.

Мне на войне проще, чем в школе. Меня не спрашивали – хочу или не хочу и как я смог пойти воевать. Я проснулся. И все. Должен был пойти дальше работать в школу? Нет,

– подчеркнул он.

Терещенко объяснил, что сейчас его миссия заключается в том, чтобы защитить украинских детей, ведь если их депортируют в Россию, их уже никто не сможет обучать в нашей стране.

"Поэтому сначала повоюем, а уже потом будем разговаривать об образовании. Сейчас я об образовании разговаривать не готов. Меня в образовании нет. И образования в моей жизни сейчас тоже нет", – отметил он.

Военнослужащий Третьего армейского корпуса ВСУ добавил, что у него есть друзья мужчины, которые работают в школах и имеют бронь. Он их не осуждает и больше переживает за то, чтобы достойно прожить собственную жизнь. По его словам, человек, который не воюет в рядах Сил обороны Украины, не является меньшим гражданином, чем те, кто воюет.

Кстати, командир отделения батальона беспилотных систем Третьей отдельной штурмовой бригады Семен "Барбер" Семкив до службы работал барбером, поэтому и имеет такой позывной. В начале полномасштабного вторжения одно боевое подразделение в Киеве искал такого человека, так он и попал в армию.