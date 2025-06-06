Про це він розповів 24 Каналу, зауваживши, що його завданням є захист українських дітей. Інших чоловіків, які працюють зараз у школах, він не засуджує.

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Військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ зауважив, що він фактично втік зі школи на війну. На це у ньому була важлива причина – початок повномасштабного вторгнення, коли вранці 24 лютого Україну почали атакувати ракети.

Мені на війні простіше, ніж в школі. Мене не питали – хочу чи не хочу та як я спромігся піти воювати. Я прокинувся. І все. Мав піти далі працювати в школу? Ні,

– наголосив він.

Терещенко пояснив, що зараз його місія полягає в тому, щоб захистити українських дітей, адже якщо їх депортують до Росії, їх вже ніхто не зможе навчати в нашій країні.

"Тому спочатку повоюємо, а вже потім будемо розмовляти про освіту. Зараз я про освіту розмовляти не готовий. Мене в освіті немає. І освіти в моєму житті зараз теж немає", – зазначив він.

Військовослужбовець Третього армійського корпусу ЗСУ додав, що у нього є друзі чоловіки, які працюють у школах та мають бронь. Він їх не засуджує та більше переживає за те, щоб гідно прожити власне життя. За його словами, людина, яка не воює в лавах Сил оборони України, не є меншим громадянином, ніж ті, хто воює.

До речі, командир відділення батальйону безпілотних систем Третьої окремої штурмової бригади Семен "Барбер" Семків до служби працював барбером, тому і має такий позивний. На початку повномасштабного вторгнення один бойовий підрозділ в Києві шукав таку людину, так він і потрапив до війська.