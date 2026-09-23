В боях за Донетчину погиб военный Эдуард Семеновогиб военнослужащий Эдуард Семенов

В среду, 23 сентября, стало известно о гибели военнослужащего Эдуарда Семенова. У защитника остались жена и дочь.

Он погиб 25 июля 2026 года. Об этом сообщила Мирноградская городская военная администрация.

Что известно о военном?

Эдуард Семенов родился 15 октября 1974 года в Донецке. Он был мобилизован на военную службу и встал на защиту Украины 22 апреля 2026 года.

Семенов был старшим солдатом, командиром отделения инженерных боеприпасов инженерно-саперного взвода 2-го батальона беспилотных систем воинской части А7039. Защитник погиб 25 июля этого года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Пискуновка Святогорской городской общины Краматорского района Донецкой области.

В памяти родных и близких Эдуард навсегда останется мужественным защитником, любящим мужем, отцом, сыном и братом,

– написали в Мирноградской МВА.

У Семенова остались жена, дочь, мать и сестра. Военного похоронили в городе Днепр.



Военнослужащий Эдуард Семенов погиб на войне / Фото Мирноградской МВА.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Также в пятницу, 18 сентября, во время лечения в Главном военном клиническом госпитале в Киеве скончался военнослужащий Владимир Гикавый из Тернополя. Врачи до последнего боролись за жизнь защитника, однако не сумели его спасти.

Кроме того, в понедельник, 14 сентября, 32-летний военнослужащий из Пологовской общины Запорожской области Николай Бойко погиб в бою за Украину. Прощание с защитником состоялось в субботу, 19 сентября.