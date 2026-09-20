О трагической новости сообщили в Пологовской городской территориальной общине в Telegram.
Что известно о Николае Бойко?
Воин проживал в Запорожской области и всего лишь 2 июня отпраздновал свой 32-й день рождения. В общине выразили глубокие соболезнования родным и сослуживцам воина, подчеркнув его преданность военной присяге.
"Боль от потери наших мужественных защитников не утихает. Защищая Украину от российских захватчиков и выполняя воинский долг, в бою за свободу и независимость нашего государства погиб наш земляк – Николай Александрович Бойко", – отметили представители местной власти.
Прощание с украинским защитником
Официальная церемония прощания с павшим Героем состоялась 19 сентября.
Его жизнь – это пример мужества, несокрушимости, преданности военной присяге и безграничной любви к родной земле. Он отдал самое дорогое – свою жизнь – за мирное будущее Украины и каждого из нас,
– добавили в Пологовской общине.
Память о павших воинах
Как уже сообщалось на нашем сайте, Украина продолжает терять лучших сыновей в борьбе против агрессора.
Ранее на Волыни простились с 22-летним нацгвардейцем Романом Григорьевым, который участвовал в зачистке Ирпеня и принял свой последний бой на Покровском направлении.
Кроме того, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб старший сержант СБУ из Ивано-Франковской области Роман Бабий.
Также мы писали о Яне Залевском из Белой Церкви, который служил пулеметчиком и погиб при выполнении боевого задания в Херсонской области.