О гибели военнослужащего сообщила Белоцерковская городская территориальная община.

Что известно о смерти Яна Залевского?

Ян Залевский родился в 1976 году в Белой Церкви. Он защищал Украину в должности пулеметчика механизированного батальона одной из воинских частей.

Жизнь защитника оборвалась 13 сентября во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кизомис в Херсонской области.

Мужчина остался верен военной присяге и мужественно выполнил свой долг в бою за свободу и независимость государства.

Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб Руслан Золотарь из Тернопольской области.

Он 12 лет служил в ВСУ и воевал еще во время АТО.

Руслан Золотарь был командиром экипажа беспилотников 59-й отдельной механизированной бригады.

В 2014–2015 годах он участвовал в обороне Дебальцево, а после начала полномасштабной войны защищал Николаев и воевал в Донецкой области.

11 сентября 2026 года защитник погиб при выполнении боевого задания в Днепропетровской области. У него остались жена и дети.