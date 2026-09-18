О гибели военнослужащего сообщила Белоцерковская городская территориальная община.
Что известно о смерти Яна Залевского?
Ян Залевский родился в 1976 году в Белой Церкви. Он защищал Украину в должности пулеметчика механизированного батальона одной из воинских частей.
Жизнь защитника оборвалась 13 сентября во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Кизомис в Херсонской области.
Мужчина остался верен военной присяге и мужественно выполнил свой долг в бою за свободу и независимость государства.
Напомним, ранее стало известно, что на войне погиб Руслан Золотарь из Тернопольской области.
Он 12 лет служил в ВСУ и воевал еще во время АТО.
Руслан Золотарь был командиром экипажа беспилотников 59-й отдельной механизированной бригады.
В 2014–2015 годах он участвовал в обороне Дебальцево, а после начала полномасштабной войны защищал Николаев и воевал в Донецкой области.
11 сентября 2026 года защитник погиб при выполнении боевого задания в Днепропетровской области. У него остались жена и дети.