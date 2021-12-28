Военнослужащий с отцом похитили в Хмельницкой области комплектующие к бронетехнике
Источник:СБУ
Контрразведка СБУ выявила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике. Они принадлежали одной из воинских частей Хмельницкой области.
Пресс-служба СБУ сообщила, что в условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла бы нанести ущерб обороноспособности Украины. К хищению причастен военнослужащий-контрактник и его отец.
Заметьте С 2014 года разведка разоблачила более 20 российских дипломатов-шпионов
Сын вывозил краденое из части на собственном автомобиле и через ограждение передавал отцу. Запчасти и комплектующие хранили в гараже. В дальнейшем вещи планировали продать.
Стоимость похищенного имущества оценивается в примерно миллион гривен.
В общей сложности правоохранители провели 12 обысков. Изъять удалось:
- приборы ночного видения;
- гидроусилители башен;
- генераторы;
- перископы;
- оптические приборы;
- средства управления огнем;
- светомаскирующие комплекты и прочее.
Отцу и сыну уже сообщили о подозрении.
Стоимость украденного составила около миллиона гривен
На Львовщине задержали "вора в законе"
- СБУ сообщила, что во Львовской области задержали "вора в законе", который находится под санкциями СНБО. Мужчине запретили въезд на территорию Украины. Причиной послужило то, что он систематически угрожал государственной безопасности нашей страны.
- В то же время "вор в законе" нарушил запрет. Чтобы попасть в Украину, он использовал фальшивые документы.
- Скрываясь на Львовщине, "вор в законе" пытался влиять на криминальную среду.
СБУ "поставила на колени" донецкого террориста: смотрите видео