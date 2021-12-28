Военнослужащий с отцом похитили в Хмельницкой области комплектующие к бронетехнике

Контрразведка СБУ выявила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике. Они принадлежали одной из воинских частей Хмельницкой области.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла бы нанести ущерб обороноспособности Украины. К хищению причастен военнослужащий-контрактник и его отец.

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Сын вывозил краденое из части на собственном автомобиле и через ограждение передавал отцу. Запчасти и комплектующие хранили в гараже. В дальнейшем вещи планировали продать.

Стоимость похищенного имущества оценивается в примерно миллион гривен.

В общей сложности правоохранители провели 12 обысков. Изъять удалось:

приборы ночного видения;

гидроусилители башен;

генераторы;

перископы;

оптические приборы;

средства управления огнем;

светомаскирующие комплекты и прочее.

Отцу и сыну уже сообщили о подозрении.

Стоимость украденного составила около миллиона гривен

На Львовщине задержали "вора в законе"

СБУ сообщила, что во Львовской области задержали "вора в законе", который находится под санкциями СНБО. Мужчине запретили въезд на территорию Украины. Причиной послужило то, что он систематически угрожал государственной безопасности нашей страны.

В то же время "вор в законе" нарушил запрет. Чтобы попасть в Украину, он использовал фальшивые документы.

Скрываясь на Львовщине, "вор в законе" пытался влиять на криминальную среду.

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