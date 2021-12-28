Пресслужба СБУ повідомила, що в умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла б завдати шкоди обороноздатності України. До розкрадання причетний військовослужбовець-контрактник та його батько.

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Син вивозив крадене з частини на власному автомобілі та через огорожу передавав їх батьку. Запчастини та комплектуючі зберігали у гаражі. Надалі речі планували продати.

Вартість викраденого майна оцінюють у приблизно мільйон гривень.

Загалом правоохоронці провели 12 обшуків. Вилучити вдалося:

прилади нічного бачення;

гідропідсилювачі башт;

генератори;

перископи;

оптичні прилади;

засоби управління вогнем;

світломаскувальні комплекти та інше.

Батькові й синові вже повідомили про підозру.

Вартість вкраденого становила близько мільйона гривень

На Львівщині затримали "злодія в законі"

СБУ повідомила, що на Львівщині затримали "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО. Чоловікові заборонили в'їзд на територію України. Причиною стало те, що він систематично загрожував державній безпеці нашої країни.

Водночас "злодій у законі" порушив заборону. Щоб потрапити в Україну, він використав фальшиві документи.

Переховуючись на Львівщині, "злодій у законі" намагався впливати на кримінальне середовище.

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