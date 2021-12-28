Пресслужба СБУ повідомила, що в умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла б завдати шкоди обороноздатності України. До розкрадання причетний військовослужбовець-контрактник та його батько.
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Син вивозив крадене з частини на власному автомобілі та через огорожу передавав їх батьку. Запчастини та комплектуючі зберігали у гаражі. Надалі речі планували продати.
Вартість викраденого майна оцінюють у приблизно мільйон гривень.
Загалом правоохоронці провели 12 обшуків. Вилучити вдалося:
- прилади нічного бачення;
- гідропідсилювачі башт;
- генератори;
- перископи;
- оптичні прилади;
- засоби управління вогнем;
- світломаскувальні комплекти та інше.
Батькові й синові вже повідомили про підозру.
Вартість вкраденого становила близько мільйона гривень
На Львівщині затримали "злодія в законі"
- СБУ повідомила, що на Львівщині затримали "злодія в законі", який перебуває під санкціями РНБО. Чоловікові заборонили в'їзд на територію України. Причиною стало те, що він систематично загрожував державній безпеці нашої країни.
- Водночас "злодій у законі" порушив заборону. Щоб потрапити в Україну, він використав фальшиві документи.
- Переховуючись на Львівщині, "злодій у законі" намагався впливати на кримінальне середовище.
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