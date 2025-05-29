Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в Национальной полиции, передает 24 Канал. Там устанавливают обстоятельства происшествия.

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Что известно об инциденте

По данным правоохранителей, мужчина получил телесные повреждения из-за взрыва неизвестного предмета, найденного возле своего автомобиля. Пострадавшего с травмой руки доставили в медицинское учреждение.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства,

– говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющих повышенную опасность для окружающих.

К слову, в ТЦК отметили, что военнослужащий был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения. Угрозы его жизни пока нет.

Напомним, около 08:00 утра 29 мая в городе Вишневое Киевской области 27-летний мужчина распылил газ раздражающего действия в лицо представителю ТЦК и СП. Продолжаются следственные действия, злоумышленнику избирают меру пресечения.