Военный назвал конкретные последствия того, что Украина закроет воздушное пространство России

Украина все больше расширяет масштабы дальних атак, способных парализовать гражданскую и военную авиацию на территории России. Системное закрытие российского воздушного пространства может привести к масштабному экономическому и социальному коллапсу в стране-агрессоре.

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о конкретных последствиях и стратегических целях операции по блокированию российского воздушного пространства. По его словам, у Сил обороны есть отработанная методика, которая перерастает в системную стратегию.

Какой эффект даст блокировка российского неба для элиты и бюджета?

По словам военнослужащего, первым ключевым компонентом этой операции должно стать полное прекращение полетов самолетов иностранных авиаперевозчиков в Россию.

Необходимо добиться того, чтобы иностранные перевозчики, например, такие компании, как Turkish Airlines или Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, не осуществляли перелеты в Россию и не выполняли международные рейсы. Тогда для представителей так называемых российских элит будет перекрыт путь для вылета из России в теплые страны или в любые другие регионы,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что это лишит российские аэропорты доходов, поэтому отрасль не будет перечислять средства в бюджет, что негативно повлияет на экономический потенциал врага.

Почему "Аэрофлот" может обанкротиться?

Вторым важным эффектом военнослужащий назвал доведение ведущих российских авиакомпаний до финансового краха из-за системных убытков.

Необходимо довести такую компанию, как "Аэрофлот", до банкротства, потому что она и так уже систематически находится на государственных российских дотациях. Прибыли как таковой она не генерирует из-за ограничений на перелеты. К тому же у них серьезные проблемы с самолетами из-за необходимости ремонта, а запчасти находятся в дефиците из-за введенных санкций,

– подчеркнул военнослужащий.

По мнению Мусиенко, превращение "Аэрофлота" в убыточную структуру спровоцирует коллапс всей системообразующей авиационной отрасли России.

Военнослужащий объяснил, какими будут последствия закрытия воздушного пространства в России: смотрите видео

Помимо экономического давления, блокировка воздушного пространства, по его мнению, создает мощный информационно-психологический эффект и демонстрирует возможности Украины. Война системно нарушает привычную жизнь россиян и логистику в стране.

Это демонстрация россиянам того, что фактически война переходит на территорию России в различных измерениях: и в блокировании перевозок в Черном море, и в убытках для сельскохозяйственной отрасли, для российской логистики. Все это оказывает негативное влияние на российскую экономику и приводит к увеличению бюджетного дефицита,

– пояснил Александр Мусиенко.

Военный подчеркнул, что все эти действия направлены на принуждение России к миру исключительно силовым путем, поскольку надеяться на возобновление дипломатического процесса в ближайшее время не стоит. Украине важно применять асимметричную стратегию и быть на шаг впереди врага в технологиях.