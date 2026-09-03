Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу про конкретні наслідки та стратегічні цілі операції із блокування російського неба. За його словами, Сили оборони мають напрацьовану методику, яка розширюється до системної стратегії.

Який ефект дасть блокування російського неба для еліт та бюджету?

За словами військовослужбовця, першим ключовим компонентом цієї операції має бути повне припинення польотів літаків іноземних авіаперевізників до Росії.

Потрібно досягти ефекту, коли іноземні перевізники, наприклад, такі компанії як Turkish Airlines або Emirates з Об'єднаних Арабських Еміратів не здійснюватимуть перельоти до Росії і не виконуватимуть міжнародні рейси. Тоді для представників так званих російських еліт, буде замкнутий шлях для того, аби вилітати з Росії в теплі краї або в будь-які інші регіони,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що це позбавить російські аеропорти прибутків, унаслідок чого галузь не перераховуватиме кошти до бюджету, що негативно вплине на економічний потенціал ворога.

Чому "Аерофлот" може збанкрутувати?

Другим важливим ефектом військовослужбовець назвав доведення провідних російських авіакомпаній до фінансового краху через системні збитки.

Потрібно довести таку компанію, як "Аерофлот", до банкрутства, тому що вона і так уже системно перебуває на урядових російських дотаціях. Прибутку як такого не генерує через обмеження перельотів. Плюс у них серйозні проблеми із літаками через необхідність здійснювання ремонту, а запчастини є в дефіциті через запроваджені санкції,

– підкреслив військовослужбовець.

На думку Мусієнка, перетворення "Аерофлоту" на збиткову структуру спровокує колапс усієї системоутворюючої авіаційної галузі Росії.

Військовослужбовець пояснив, які будуть наслідки закриття неба у Росії: дивіться відео

Крім економічного тиску, блокування неба, на його думку, створює потужний інформаційно-психологічний ефект та демонструє спроможності України. Війна системно порушує звичне життя росіян і логістику в країні.

Це демонстрація росіянам, що фактично війна переходить на територію Росії в різних вимірах: і в блокуванні перевезень в Чорному морі, і збитків для сільськогосподарської галузі, для російської логістики. Все це вносить негативний ефект для російської економіки та збільшення дефіциту бюджету,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Військовий наголосив, що всі ці дії спрямовані на примус Росії до миру виключно силовим шляхом, оскільки сподіватися на відновлення дипломатичного процесу найближчим часом не варто. Україні важливо застосовувати асиметричну стратегію та бути на крок попереду ворога у технологіях.