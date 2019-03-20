Военнослужащий ВСУ ценой собственной жизни остановил атаку оккупантов на Донбассе

Украинский военный Евгений Керичанин сутки назад, 18 марта, ценой собственной жизни остановил провокацию российских оккупационных войск на Донбассе и заставил их отступить.

В пресс-центре ООС отметили, что пророссийские боевики утром 18 марта хотели приблизиться к украинским позициям.

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Около 10:00 они открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и пытались зайти в фланг взводного опорного пункта одной из бригад ВСУ, которая защищает Луганщину.

Находясь на наблюдательном посту, солдат Евгений Керичанин открыл огонь из пулемета. Точными выстрелами он заставил противника остановиться и отступить. В то же время, под прикрытием пулемета действовал вражеский снайпер, в результате обстрела которого Евгений получил ранения, несовместимые с жизнью,

– рассказали в штабе.

Солдата собираются наградить посмертно за проявленное мужество.

Также, в штабе отметили, что украинские бойцы отреагировали на провокации врага, уничтожили двух и ранили еще двух оккупантов.

Сколько военнослужащих погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта в Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.