Військовий ЗСУ ціною власного життя зупинив атаку окупантів на Донбасі

Український військовий Євген Керичанин минулої доби, 18 березня, ціною власного життя зупинив провокацію російських окупаційних військ на Донбасі та змусив їх відступити.

У прес-центрі ООС зауважили, що проросійскі бойовики вранці 18 березня хотіли наблизитися до українських позицій.

Читайте також: Плюшка в гнізді ватрушки: у мережі з'явилося відео, як бійці ЗСУ знищили позицію ворога

Близько 10 години вони відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї і намагалися увійти в фланг взводного опорного пункту однієї з бригад ЗСУ, яка захищає Луганщину.

Перебуваючи на спостережному посту, солдат Євген Керичанин відкрив вогонь у відповідь з кулемета. Влучними пострілами він примусив противника зупинитися та відступити. Водночас, під прикриттям кулемета діяв ворожий снайпер, внаслідок обстрілу якого Євген отримав поранення, несумісне з життям,

– розповіли у штабі.

Військового збираються нагородити посмертно за проявлену мужність.

Також, у штабі відзначили, що українські бійці відреагували на провокації ворога, знищили двох та поранили ще двох окупантів.

Скільки військових загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули 2949 українських військовослужбовців. Лише з початку 2019 року у військових діях загинули 12 захисників, ще понад сотня отримали поранення.



Проте, жертвами конфлікту на Донбасі стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.