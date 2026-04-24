24 Канал Новости Украины Усунули командирів і ведуть розслідування: Генштаб відреагував на скандал з забезпеченням14 ОМБр
24 апреля, 07:12
Сняли командиров и начали расследование: Генштаб вмешался в скандал с обеспечением 14 ОМБр

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Генштаб ВСУ отреагировал на скандал с недостаточным обеспечением военных 14-й ОМБр на фронте.
  • Назначены новые командиры, а также осуществляются меры для улучшения обеспечения военных на передовой.

Бойцы 14 ОМБр длительное время находятся на позициях без надлежащего обеспечения, в частности, продуктами питания. Это привело к критическому ухудшению состояния их здоровья и получило огласку в сети.

На ситуацию отреагировали в Генеральном штабе ВСУ. Там рассказали о кадровых изменениях и служебном расследовании.

Какие меры принимают в Генштабе?

Отмечается, что россияне регулярно наносят авиационные и ракетные удары по переправам через реку Оскол, из-за чего значительно усложняют логистику украинских подразделений в районе Купянска. В этих условиях Силы обороны вынуждены использовать плавсредства и тяжелые беспилотники для доставки необходимого.

К слову, представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов на днях сообщил, что российские военные усилили давление на Купянском направлении. Оккупанты пытаются атаковать с северной и восточной сторон.

Командование усиливает противовоздушную оборону, развивает противодроновую защиту и наращивает средства радиоэлектронной борьбы. Особое внимание уделяется обеспечению военных, которые держат передовую.

В то же время, как отметили в Генштабе, предыдущее руководство 14-й отдельной механизированной бригады скрывало реальное положение дел, допустило потерю части позиций и просчеты в логистике. В частности, возникли проблемы с поставками продовольствия на отдельные позиции.

Так, командира бригады отстранили, а командира 10-го армейского корпуса уволили с должности и понизили. Новым начальником 14-й бригады назначили полковника Тараса Максимова, а 10-й армейский корпус возглавил бригадный генерал Артем Богомолов.

После смены командования начали служебное расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск по решению Главнокомандующего ВСУ.

В ближайшее время по его результатам примут соответствующие решения, а материалы передадут правоохранителям.

Новое командование бригады и корпуса принимает все возможные меры для нормализации ситуации и налаживания обеспечения военнослужащих на боевых позициях,
– говорится в официальном сообщении.

Кроме того, генерал-майор Михаил Драпатый получил задание проверить уровень обеспечения подразделений на передовой.

В Генштабе добавили, что недавно на позиции 14-й бригады уже доставили очередную партию продовольствия, а по возможности планируют оперативно провести ротацию и эвакуацию военных.

С чего все началось?

  • Жена одного из военных, которые длительное время находятся на передовой, заявила о серьезных проблемах с обеспечением бойцов едой. После этого в соцсетях появились многочисленные сообщения, в которых пользователи отмечали, что военные 14-й бригады, которые действуют вместе с подразделениями 30-й, якобы остались без надлежащего снабжения пищи и воды.

  • По их словам, из-за истощения некоторые бойцы даже теряли сознание. В сети также распространили фото, где военные находятся в тяжелом состоянии.

  • Активист Антон Гура добавил, что по имеющейся информации, военные вынуждены выживать в экстремальных условиях, в частности, питаться дождевыми червями.

