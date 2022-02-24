Военные 93 ОМБ ВСУ взяли в плен российских оккупантов
24 февраля 2022 , 13:02Читати новину українською
Источник:Центр стратегических коммуникаций
Украинские военные взяли в плен российских оккупантов. Известно откуда они.
Наглых российских оккупантов удалось взять в плен военным 93 ОМБ ВСУ. Они из 91701 Ямпольского мотострелкового полка.
Путину для Гааги,
– говорят наши военные.
Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.
Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!