Военные 93 ОМБ ВСУ взяли в плен российских оккупантов

24 февраля 2022 , 13:02
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Источник:

Центр стратегических коммуникаций

Украинские военные взяли в плен российских оккупантов. Известно откуда они.

Наглых российских оккупантов удалось взять в плен военным 93 ОМБ ВСУ. Они из 91701 Ямпольского мотострелкового полка.

Путину для Гааги,
– говорят наши военные.

 

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!
 

 

Автор: Оксана Княжик