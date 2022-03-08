Военные на блокпостах в Киеве встречают женщин цветами

Несмотря на войну, украинские защитники поздравляют женщин с 8 марта. Не забыли о празднике и военные в Киеве.

Они поздравляют женщин на блокпостах, встречая их с цветами. Фотографию опубликовал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

Обратите внимание Лучший подарок – победа: как защитники поздравляют украинок с 8 марта

Около 7 тысяч женщин-военнослужащих Вооруженных сил встретили 8 марта с оружием в руках, а не с цветами. Им не страшно защищать свою страну и детей от агрессора.

Новость дополняется...