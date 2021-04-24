Россия проводит масштабные военные учения в оккупированном Крыму. В Черное море зашли российские корабли, а Кремль на 4 суток частично закрыл небо над полуостровом. Журналисты "Крым.Реалии" узнали, как реагируют крымчане на последние события.

Почти все жители единогласны – военного нападения на Украину не будет, ведь войны не хочет никто. Мол, политики только "пугают друг друга, как танками в песочнице нападают". Кроме того, некоторые крымчане думают, что Россия таким образом реагирует именно на действия Украины, которая якобы первой начала стягивать вооружение к границам.

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Россия закончила военные учения в Крыму и на границе с Украиной

Россия завершила военные учения на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу 22 апреля, во время визита на полуостров. Он также назвал такие действия Кремля "внезапной проверкой".

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Протестировали свои силы, – Марчук об окончании российских военных учений в Крыму

Стягиванием войск к украинской границе и усилением концентрации военных в оккупированном Крыму Россия испытывала практические возможности своих вооруженных сил. Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" бывший премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО Евгений Марчук.

Чем Украине грозит закрытие Керченского пролива

С 21 апреля по 31 октября Россия перекрыла Керченский пролив для военных кораблей и государственных судов других стран. Эксперт в сфере международного морского права Богдан Устименко рассказал, чем это может грозить для Украины. "Если военный корабль Украины пересечет этот ограниченный участок, то россияне будут, наверное, открывать огонь", – отметил он.

В Крыму задержали протестующих в поддержку Навального

Несколько десятков крымчан в Севастополе и Симферополе 21 апреля вышли на акцию протеста в поддержку Алексея Навального. Некоторым протестующих задержала полиция. В частности, в Севастополе 5 правоохранителей задержали женщину, которая стояла с плакатом "Путин, отпусти Навального".

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