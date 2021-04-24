Росія проводить масштабні військові навчання в окупованому Криму. До Чорного моря зайшли російські кораблі, а Кремль на 4 доби частково закрив небо над півостровом. Журналісти "Крим.Реалії" дізналися, як реагують кримчани на останні події.

Майже всі мешканці одностайні – військового нападу на Україну не буде, адже війни не хоче ніхто. Мовляв, політики лише "лякають одне одного, як танками у пісочниці нападають". Крім того, деякі кримчани думають, що Росія таким чином реагує саме на дії України, яка нібито першою почала стягувати озброєння до кордонів.

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Росія закінчила військові навчання в Криму і на кордоні з Україною

Росія завершила військові навчання на кордоні з Україною і в окупованому Криму. Про це повідомив міністр оборони Сергії Шойгу 22 квітня, під час візиту на півострів. Він також назвав такі дії Кремля "раптовою перевіркою".

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Протестували свої сили, – Марчук про закінчення російських військових навчань в Криму

Стягуванням військ до українського кордону і посиленням концентрації військових в окупованому Криму Росія випробовувала практичні можливості своїх збройних сил. Про це заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії" колишній прем'єр-міністр України, екссекретар РНБО Євген Марчук.

Чим Україні загрожує закриття Керченської протоки

З 21 квітня до 31 жовтня Росія перекрила Керченську протоку для військових кораблів та державних суден інших країн. Експерт у сфері міжнародного морського права Богдан Устименко розповів, чим це може загрожувати для України. "Якщо військовий корабель України перетне цю обмежену ділянку, то росіяни будуть, напевно, відкривати вогонь", – зазначив він.

В Криму затримали учасників протесту на підтримку Навального

Кілька десятків кримчан у Севастополі та Сімферополі 21 квітня вийшли на акцію протесту на підтримку Олексія Навального. Деяким протестувальників затримала поліція. Зокрема у Севастополі 5 правоохоронців затримали жінку, яка стояла з плакатом "Путин, отпусти Навального".

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