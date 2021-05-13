"Оценили ситуацию на фронте": военные дипломаты США побывали в зоне ООС
Район проведения операции Объединенных сил посетили военные дипломаты Посольства США в Украине. Их визит длился 3 дня и завершился в четверг, 13 мая.
Источник:Операция объединенных сил
Пресс-служба ООС сообщила, что участие в делегации приняли военные атташе. Они оценили ситуацию на Донбассе.
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Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины,
– говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в состав делегации вошли "новоназначенный Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс".
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