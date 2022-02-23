Международное волонтерское сообщество обнародовало в сети фото сообщения, которое украинские защитники получают на Донбассе.

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Военные на Донбассе получают сообщения от россиян

Сообщения на мобильные телефоны от государства-агрессора поступили, в частности, военным из 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы.

Москва дала добро на применение вооруженных сил России на Донбассе,

– говорится в SMS.

Украинским защитникам также "советуют" покинуть зону ООС, пока еще есть возможность спасти свою жизнь.

Такие сообщения получают военные на фронте / Фото InformNapalm

Фейки от российских пропагандистов

На фоне обострения на Донбассе российская пропагандистская машина работает в усиленном режиме. Очевидно, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины, распространяя фейки.

21 февраля оккупанты заявили, что якобы взорвали две украинские БМП, которые пересекли границу, и "взяли в плен военного". В Вооруженных силах сразу же опровергли эту информацию.

Ранее российская ФСБ утверждала об "обстреле" пограничного пункта в Ростовской области. Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал эти циничные обвинения ложью.

Более того – государство-агрессор даже пробует поднять бунты в украинских тюрьмах. Однако у нее ничего не получается.

Обратите внимание – в оккупированный Донецк приехали "вагнеровцы", чтобы совершать провокации: смотрите видео