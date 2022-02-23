Міжнародна волонтерська спільнота оприлюднила у мережі фото повідомлення, яке українські захисники отримують на Донбасі.

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Військові на Донбасі отримують повідомлення від росіян

Повідомлення на мобільні телефони від держави-агресорки надійшли, зокрема, військовим з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Москва дала добро на застосування збройних сил Росії на Донбасі,

– йдеться у SMS.

Українським захисникам також "радять" залишити зону ООС, поки ще є можливість врятувати своє життя.



Такі повідомлення отримують військові на фронті / Фото InformNapalm

Фейки рід російських пропагандистів

На тлі загострення на Донбасі російська пропагандистська машина працює у посиленому режимі. Очевидно, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію всередині України, поширюючи фейки.

21 лютого окупанти заявили, що нібито підірвали дві "українські" БМП, які перетнули кордон, та "взяли у полон військового". У Збройних силах одразу ж спростували цю інформацію.

Раніше російська ФСБ стверджувала про "обстріл" прикордонного пункту в Ростовській області. Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов назвав ці цинічні звинувачення брехнею.

Ба більше – держава-агресорка навіть пробує підняти бунти в українських в'язницях. Однак у неї нічого не виходить.

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Текст допису InformNapalm:

"Сьогодні вся 54 бригада отримала такі СМСки. Росія розсилає їх нам телефони", – від наших друзів з 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.