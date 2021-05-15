На Луганщине враг трижды открывал огонь 14 мая. Один обстрел произошел в районе Катериновки, а еще дважды российско-террористические войска били по защитниках Новотошковского.

На одной из ближайших к оккупантам позиций Луганского направления крупнокалиберное оружие почти не работает, впрочем оккупанты палят из стрелковых калибров. Перемирия на этом участке фронта украинская сторона придерживается в одностороннем порядке.

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Они стреляют периодически, провоцируют, но на провокации нам запрещено пока открывать огонь. Мы не ведемся на провокации,

– рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Филипп.

В перерывах между провокациями враг обустраивает позиции. Филипп сказал, что они слышат, как оккупанты работают пилой и молотком, а также забывают гвозди.

На соседних позициях русско-оккупационные войска тоже вкапываются. Впрочем ситуация там сложнее – враг пытается продвинуться вперед.

Под прикрытием огня происходили инженерные работы. Враг закрывал наши позиции, чтобы никто не мог подойти ближе. С помощью окопных снарядов подрывал траншею и приблизился к дороге впритык,

– заметил военнослужащий Николай.

Обстрелы оккупанты корректируют с помощью беспилотников, поэтому бьют прицельно.

Тактика оккупантов

"На квадрокоптере заезжает их мальчик, с максимально большой дистанции, чтобы его невозможно было засечь, поднимает птицу, подводит ее на безопасное расстояние для них. У них есть прямая трансляция, видеорежим, они видят, куда происходят приходы", – пояснил Николай.

Подобную тактику открытия огня оккупанты применяют только на стратегически важных для них участках. Там же привлекают к выполнению задач профессиональные войска России. На других участках воюют войска, сформированные из местных наемников.

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"Уже чувствуешь врага, понимаешь. Даже по характеру стрельбы, по характеру шара и выстрела можно понимать, кто перед тобой стоит. Если начинается обстрел – понимаешь кто, что и как. Как по мне, так там живут романтикой. Они не воины и не соперники", – сказал Филипп.

Кроме Новотошковского, в ночь на 14 мая враг открывал огонь на Луганщине по защитниках Катериновки. Там применили стрелковое оружие и противотанковые гранатометы.

Обратите внимание! Российские наемники продолжают систематически бить в сторону украинских позиций, несмотря на договоренности о перемирии. С начала 2021 года на Донбассе погибли уже 43 бойца Вооруженных сил Украины.