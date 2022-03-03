Пограничники поймали корректировщика огня оккупантов: он уже в руках СБУ

Пограничники в Харьковской области обнаружили подозрительное лицо и решили провести проверку. Это было не ошибкой, потому что мужчина оказался корректировщиком огня русской орды.

Во время осмотра подозреваемого авто обнаружили многие вещи, которые указывали на намерение обстреливать города Украины. Поэтому пленника сразу передали агентам СБУ.

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Что нашли у оккупанта

О пойманном враге сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что, прежде всего, на намерения способствовать террору против народа Украины указывало оружие в транспорте.

Однако также там был квадрокоптер и большое количество наличных денег. Завершили образ захватчика данные его телефона. Они свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушками".

Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь,

– подытожил Синегубов.

Российский наемник так и не смог объяснить цель своего пребывания в районе блокпоста. Вероятно, теперь он общается с агентами СБУ и рассказывает, что "ехал на учебу".

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Читайте текст публикации Олега Синегубова:

Военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали корректировщика огня противника.

Во время осмотра подозрительного авто, служащие обнаружили оружие, квадрокоптер, большое количество наличных денег, а данные телефона свидетельствовали о контакте с "Куратором" и "Пушками". Цель своего пребывания в районе блокпоста объяснить не смог. Злоумышленник был передан служащим СБУ.

Это только один пример ежедневной работы наших пограничников. Военнослужащие, задержав корректировщика вражеского огня, спасли не одну жизнь.

И каждый такой поступок украинских патриотов приближает нас к победе!