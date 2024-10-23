Диктаторы мира пытаются объединяться в свой "клуб" и это ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что сейчас очень важно, какой будет реакция Запада.

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Играют в свои ворота

Сейчас диктаторы наблюдают за тем, какой будет реакция мира на возможную переброску солдат КНДР в Россию. Если не будет никаких системных действий, снятия запрета на удары, в Украину не отправят западных инструкторов – все это будет означать, что диктаторы могут делать, что захотят.

Это касается не только войны в в Украине, но и любой другой, поэтому это очень важный прецедент,

– подчеркнул политтехнолог.

Стоит обратить внимание на то, что Южная Корея может отправить своих военных в Украину. Это лишь подтверждает, что она является нашим хорошим союзником. Более того, в течение 2023 года страна продала своим партнерам много нарядов, которые затем поступили в Украину.

Поэтому диктаторы своими поступками только еще больше расшатывают ситуацию и заставляют мир активнее реагировать на то, что происходит и переходить к жестким решениям.

Кто не приедет на саммит БРИКС

Неприятно поразило то, что на саммит БРИКС, который пройдет в российской Казани, планирует посетить Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Таким образом он фактически легализует Владимира Путина и его преступную власть.

Я вообще думал, что туда (в Казань – 24 Канал) непрерывно будут лететь неизвестные БПЛА, которые заставят власть вводить план "Ковер" и закрыть аэропорт. Это уже происходило дважды за прошедшую неделю. Так никто бы не смог сесть в аэропорту и это было бы очень неприятной вещью для Путина,

– рассказал Борис Тизенгаузен.

Ведь для российского диктатора саммит БРИКС – это событие года. Он хочет видеть, как к нему приезжают гости, хочет стоять по центру и фотографироваться с Си Цзиньпинем. Хотя главные лидеры из Саудовской Аравии и Бразилии скорее всего не приедут. Впрочем точно будет самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.