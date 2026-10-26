Военные эвакуировали кота с помощью НРК в Харьковской области: подробности уникальной операции

Военные бригады "Хартия" эвакуировали кота Васю с линии фронта в Харьковской области. Он долгое время жил вместе с бойцами прямо на позициях.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка Анна Черненко. По словам военных, никто так и не понял, как именно и когда котик оказался на позициях. В итоге он довольно долго жил вместе с бойцами на позициях. Они быстро нашли общий язык.

Как удалось эвакуировать кота?

Военная с позывным "Карма" рассказала, что котик стал настоящим другом для наших защитников. Однако возникли риски раскрытия позиций и передвижения военных. Поэтому решили эвакуировать животное с помощью наземного роботизированного комплекса.

НРК сначала доставил необходимые ресурсы для личного состава на позиции. А уже на обратном пути запланировали эвакуацию Васи.

Во время эвакуации он был очень нервным. Для него это было что-то новое, особенно когда его загружали в переноску. Волновался. Но боевой опыт он уже заслужил. Это была рискованная миссия, ведь вероятность того, что НРК доедет, – всегда 50 на 50,

– рассказала Карма.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору средств на наземный роботизированный комплекс для бригады "Хартия".

Как военные эвакуировали котика в Харьковской области: смотрите видео 24 Канала