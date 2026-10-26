Військові евакуювали котика за допомогою НРК на Харківщині: деталі унікальної операції

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко. За словами військових, ніхто так і не зрозумів, як саме та коли котик прийшов на позиції. Зрештою він достатньо довго жив разом з бійцями на позиціях. Вони швидко знайшли спільну мову.

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Як вдалося евакуювати кота?

Військова з позивним "Карма" розповіла, що котик став справжнім другом для наших захисників. Однак виникли ризики з демаскуванням позицій та пересуванням військових. Тому вирішили евакуювати тваринку за допомогою наземного роботизованого комплексу.

НРК спершу доставив необхідні ресурси для особового складу на позиції. А вже на зворотному шляху запланували евакуацію Васі.

Під час евакуації він був дуже нервовим. Для нього це було щось нове, особливо коли його завантажували в переноску. Хвилювався. Але УБД вже заслужив. Це була ризикована місія, адже імовірність того, що НРК доїде – завжди 50 на 50– розповіла Карма.

Зверніть увагу! Приєднуйтеся до збору на наземний роботизований комплекс для бригади "Хартія".

Як військові евакуювали котика на Харківщині: дивіться відео 24 Каналу