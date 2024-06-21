Ведущий канала Ходорковский Live рассказал Сергей Асланян 24 Каналу, что диверсионные группы военных Северной Кореи атакуют соседние территории. Во время таких операций северокорейцы не берут с собой никакого военного снаряжения, медикаментов или еды. Они одевают специальные термические костюмы и берут только нож.

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Военные Северной Кореи

Военные Северной Кореи закаленные, они работают вопреки чему-либо. По словам Сергея Асланяна, командование КНДР не бережет своих людей, им отдают приказы, которые те беспрекословно выполняют.

Количество населения Северной Кореи неизвестно, но спецподразделения там имеют нехарактерные навыки для военных других стран – они не раздумывают о необходимом военном снаряжении, а слепо выполняют приказы. Если такое спецподразделение бросить на фронт (против Украины – 24 Канал), то вред от него будет значительный,

– предположил он.

Северокорейцы, по мнению ведущего, даже несмотря на отсутствие необходимых навыков умеют воевать, ведь это единственное, чему их учат всю жизнь.

Россия может попросить у КНДР солдат (на войну против Украины – 24 Канал) и это будет сила, с которой трудно справиться. Ким Чен Ын же поставляет оружие России, то может и военных,

– заметил Асланян.